В Севастополе введут запрет на остановку и стоянку машин на улице Новороссийской 

В мае на улице Новороссийская ГБУ «Севастопольский Автодор» проведет весеннюю обрезку веток для открытия видимости поворотов и дорожных знаков.
Для возможности подъезда рабочих к обочинам – будет действовать временный запрет на остановку и стоянку транспорта.
Работы проведут в три этапа:
с 12 мая до 19 мая от улицы Партизанская до улицы Демидова;
с 19 мая до 26 мая от улицы Демидова до улицы Адмирала Октябрьского;
с 26 мая до 2 июня от улицы Адмирала Октябрьского до улицы Шмидта.
Департамент транспорта призывает автомобилистов учитывать данную информацию и не парковаться транспорт на данных участках.
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Ольга Сурикова