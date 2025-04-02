В Севастополе введут запрет на остановку и стоянку машин на улице Новороссийской 

В мае на улице Новороссийская ГБУ «Севастопольский Автодор» проведет весеннюю обрезку веток для открытия видимости поворотов и дорожных знаков.

Для возможности подъезда рабочих к обочинам – будет действовать временный запрет на остановку и стоянку транспорта.

Работы проведут в три этапа:

с 12 мая до 19 мая от улицы Партизанская до улицы Демидова;

с 19 мая до 26 мая от улицы Демидова до улицы Адмирала Октябрьского;

с 26 мая до 2 июня от улицы Адмирала Октябрьского до улицы Шмидта.

Департамент транспорта призывает автомобилистов учитывать данную информацию и не парковаться транспорт на данных участках.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова