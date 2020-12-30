Цены выросли в Севастополе: Новогоднему столу быть

Ажиотаж на красную икру не падает

В Севастополе накануне Нового года продукты подорожали в среднем на 10-15%. На какую сумму и чем планируют кормить семьи в главную ночь года севастопольцы узнавали журналисты «Первого Севастопольского».

Были опрошены продавцы на Центральном рынке. Они заверили, что цены на мясо и птицу остались на прежнем уровне. Здесь свою роль сыграла конкуренция — мясные магазины сейчас в шаговой доступности везде.

Также не сказывается суеверность на выборе севастопольцев. В преддверии наступающего года быка спрос на говядину не снизился. Предприниматели ожидают, что, возможно, в самый пик возрастет спрос на свинину, но пока все мясо идет одинаково.

В рыбном отделе отметили повышенный спрос на красную икру, в ажиотаже продавцы еле успевают паковать рыбный деликатес.

Что касается стандартного набора на оливье и селедку под шубой, то, по словам торговцев, здесь цена не менялась. Только цена на свежие овощи — огурцы, помидоры — и так никогда не была низкой, а сейчас стала безразмерной.

Зато дешевле продаются домашние соленья.

Символ Нового года — мандарины ­— на центральном рынке стартуют от 100 рублей и есть на любой вкус. В районах можно купить по 85-90 рублей.

Кто любит на столе видеть экзотические фрукты, придется раскошелиться: ананасы от 300 рублей, клубника, голубика в районе 1 000 рублей.

Одна из покупательниц рассказала, что на семью из шести человек потратит на стол около 10 тысяч рублей. Раньше, по ее подсчетам, укладывалась в куда меньшую сумму.

Напомним, севастопольцы возмущаются повышением цен на продукты, особенно на социально значимые. В цене за последние недели особо выросли яйца, масло, курица.

Фото: sev.tv