В Севастополе поздравили ветеранов с наступающим Новым годом

Мероприятие провели с учетом ограничений, действующих в регионе

Севастопольское отделение ЛДПР поздравило ветеранские организации города с наступающим Новым годом. Мероприятие проведено с учётом ограничений, действующих в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Координатор отделения Виктория Этенко передала новогодние подарки от ЛДПР через председателей ветеранских организаций

«Ветеранские организации играют значительную роль в общественно-политической жизни Севастополя. Они помогают не только наладить общение между своими членами, но и предоставляют возможность для их самореализации, культурного развития. Поэтому сотрудничество с ветеранскими организациями, их поддержка для нас является важным и ответственным направлением работы», – подчеркнула Виктория Этенко.

Организацию поздравления взяла на себя активист партии, помощник координатора Севастопольского отделения ЛДПР по работе с ветеранскими организациями Лидия Ткаченко. Благодаря её активной и плодотворной работе, ЛДПР в Севастополе удалось наладить дружеские отношения и эффективное взаимодействие со многими ветеранскими организациями региона, проводить масштабную работа в сфере патриотического воспитания детей и молодежи.

В настоящее время она, как пенсионер, строго соблюдает режим самоизоляции. Однако Лидия Ткаченко смогла организовать и провести работу в удалённом режиме.

«Мы старались сделать приятные подарки членам ветеранских организаций города, с которыми нас связывают дружеские отношения, совместно с которыми мы регулярно проводим общественные мероприятия. Для нас было очень важной и ответственной миссией – поддержать их, особенно сейчас, перед праздником, когда многие из них вынуждены соблюдать режим самоизоляции», – отметила активистка.

Виктория Этенко передала для членов ветеранских организаций пакеты с сувенирами ЛДПР, чаем, предметами личной гигиены и канцтоварами. Их перечень весьма обширен и насчитывает около десятка. Среди наиболее активных – как городская, так и местная (Ленинского муниципального округа) общественные организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», организации ветеранов и выпускников высшего военно-морского инженерного училища «Севастопольская Голландия», организация инвалидов и ветеранов «Союз «Чернобыль» Севастополя», организация «Жители осаждённого Севастополя 1941-1942 годов», организации ветеранов-подводников и ветеранов-пограничников и другие.

Координатор первичной организации района «Школа №38» Лидия Головань провела отдельное поздравление членов первички из числа категории «Дети войны».

«Кроме того, мы провели несколько личных поздравлений. Например, активистки местного отделения Зою Николаевну Машкетову (работает в ГБУ «Парки и скверы») и Владимира Григорьевича – ярого сторонника Владимира Вольфовича Жириновского, частого гостя нашей приёмной. От имени Севастопольской организации ЛДПР поздравили и пограничников-реконструкторов на 35 береговой батарее», – добавила Виктория Этенко.