Севастополь еще по одному показателю оказался самым дорогим

Севастополь обошел и Крым, и Ростов

Севастополь опять оказался во главе антирейтинга – наш регион оказался снова самым дорогим теперь по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг среди регионов Южного федерального округа. Такие данные приводит Крымстат по состоянию на ноябрь текущего года.

В Севастополе стоимость данного набора стоит 16829,57 рубля, дороже только в Краснодарском крае – 17,3 тысячи рублей.

«Стоимости набора к предыдущему месяцу – 100,76%. Изменение стоимости набора к декабрю предыдущего года – 104,9%», – говорится в информации Крымстата.

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На третьем месте по дороговизне в ЮФО идёт Ростовская область с суммой 16270,87 рубля. В Республике Крым он стоит 16090 рублей. Средняя цена по ЮФО – 15850 рублей, а по России – 16952 рубля.

Ведомство отмечает, что данный показатель может быть использован как вспомогательный инструмент при оценке уровня материального благосостояния населения и отражает уровень цен как на продовольственные, так и непродовольственные товары, а также услуги.