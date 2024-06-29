Центральный Банк России опроверг информацию о выпуске новой купюры номиналом 10 тысяч рублей с изображением города Сочи

Региональные Telegram-каналы распространили сообщение о том, что макет новой купюры уже направлен в Центробанк. Согласно этим данным, на одной стороне купюры планируется разместить сочинский Морской порт, а на другой — ратушу курорта «Роза Хутор». Макет якобы предложила кандидат в мэры Сочи Ирина Ронская, заявив, что южную столицу России давно пора увековечить на деньгах. Однако официальных подтверждений этому нет, и первоисточник макета не установлен.

В пресс-службе Южного ГУ Банка России заявили, что возможность введения в оборот купюры номиналом 10 тысяч рублей не рассматривается. Существующий банкнотный ряд полностью обеспечивает наличные расчеты.

Анна Левина