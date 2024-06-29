«Родину» продали частной фирме

Кинотеатр «Родина» в Балаклаве продан частной фирме ООО «Порт Ламос» в марте 2024 года. Объект культурного наследия регионального значения был переименован в «Монпепос».

Департамент по имущественным и земельным отношениям выдал согласие на продажу в июле 2023 года. Кинотеатр, который многие годы был в аварийном состоянии, не подвергался реставрации. Теперь его будущее неясно, и местные жители задаются вопросом, почему продажа не была проведена открыто и прозрачно.

Фирма ООО «Порт Ламос» за 211,5 млн рублей приобрела с молотка другой объект культурного наследия — «Охотничий домик князя Юсупова», расположенный также на набережной Балаклавы, но на ее западной стороне. Информацию о проведении торгов тогда опубликовали на сайте городского правительства.

Источник: Севастопольская газета

Анна Левина