Команда ЛДПР дает бой чемпионам, но уступает в упорной борьбе

Вторая игра Севастопольской любительской футбольной лиги 5х5 принесла команде ЛДПР первое поражение. Ребята встретились на поле с действующим чемпионом, командой «Метеор», и уступили со счетом 2:3.

Несмотря на результат, команда ЛДПР продемонстрировала характер и волю к победе. Игроки контролировали мяч, создавали опасные моменты у ворот соперника и дважды попадали в перекладину! К сожалению, несколько досадных ошибок в обороне не позволили удержать победный счёт.

«Игра получилась очень упорной и динамичной, – поделился впечатлениями тренер команды ЛДПР Александр Жабокрицкий. – «Метеор» – опытный соперник, но и мы показали достойный футбол. Да, удача была не на нашей стороне, но ребята выложились на поле на все сто процентов. Это поражение сделает нас только сильнее!».

Впереди у команды ЛДПР насыщенный игровой график. Уже в среду они сыграют с командой «Уютстрой», а затем отправятся на турнир в Санкт-Петербург, где им предстоит сразиться с сильнейшими командами со всей России.

«Турнир в Санкт-Петербурге – это серьезный вызов для нас, – отметил тренер. – Мы знаем, что там будет много сильных соперников, но едем бороться за победу в каждом матче. Уверен, что нам по силам достойно представить Севастополь на таком высоком уровне!».

Анна Левина