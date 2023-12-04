Компенсационные рейсы с Северной стороны теперь будут поддерживать детский проездной

От жителей Северной стороны поступили жалобы на то, что компенсационные маршруты, которые были запущены на время закрытия рейда, у школьников не принимали проездные билеты. Об этом, как передает корреспондент «Севкора», стало известно в ходе аппаратного совещания 4 декабря.

«Требование было, чтобы компенсационный рейсы выполнял по всем городским стандартам. Соответственно, надо было ему объяснить, что он поддерживает. Или выбрать другого перевозчика», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

В будущей маршрутной сети этих проблем не будет, пообещал на это и.о. вице-губернатор Павел Иено.

Фото: Северная сторона/vk.com