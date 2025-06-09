«Царь-хлеб» выплатит серьезную сумму компенсации работнице, упавшей в люк

Пострадавшая на стройке работница получит 800 тыс рублей с «Царь-хлеба»

Получить 63-летней женщине компенсацию за полученную травму на производстве помогла прокуратура Севастополя.

Установлено, что заявительница длительное время работала в ООО «Царь-хлеб» на должности маляра-штукатура.

Предприятием с привлечением подрядной организации осуществлялось возведение пристройки к производственному цеху на ул. Токарева. Во время этих работ на объект было завезено оборудование. В июле 2023 года женщине было поручено укрыть оборудование пленкой и в процессе выполнения этой работы она упала в люк со второго этажа здания.

Получив тяжелые травмы, утратила возможность работать.

Суд удовлетворил иск о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в размере 800 тыс. рублей. Кроме того, в настоящее время на рассмотрении Ленинского районного суда Севастополя находится еще один иск прокуратуры на 800 тыс. рублей в интересах той же пострадавшей – к подрядной организации.

Напомним, в Севастополе работодатель выплатит 1,2 млн рублей подростку, который упал на строительной площадке.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: tsarhleb.ru