В Севастополе турпоток уже бьёт  показатели прошлого года

Туристический поток в Севастополе по состоянию на 13 мая 2025 года составил свыше 69 тысяч человек, что уже на 64% выше показателей прошлого года.

За первый квартал экскурсионный поток вырос и составил 722 тысячи человек.

Загрузка гостиниц и гостевых домов на майские праздники составила 71,6%.

Прогноз загрузки средств размещения на летний сезон составляет более 80%, что в два-два с половиной раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом было сообщено сегодня в ходе аппаратного совещания.

Привлекательность отдыха в Севастополе усилилась на фоне развития не только курортного, но и экскурсионного направления. Открываются новые знаковые историко-культурные объекты и туристические маршруты: в городе осуществляет деятельность 33 музея, из них два федеральные, расположены свыше 1600 объектов культурного наследия.

По состоянию на 1 мая в реестре коллективных средств размещения функционируют 202 гостиницы с набранным фондом свыше 7000 единиц и количеством койко-мест свыше 28000.

В летний период, помимо экскурсионных программ, оба музея представляют проведение ряда ярких мероприятий, таких как «Грифон», «Таврический вояж», «Летний вечер в Херсонесе». В рамках развития гастрономического туризма реализуется проект винного туризма. В городе 43 винодельческих хозяйств. В этом году они представляют более 20 объектов туристского назначения. Это также как и гостиницы, рестораны, экскурсионные программы, объекты туристского показа.

Развивается и активный туризм. к проекту Виа Ферраты уже подключились и регионы Российской Федерации, которые формируют полноценные туры на посещение именно этих маршрутов.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова