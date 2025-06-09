Поклонская сменила имидж и заплела дреды

Всегда готовая удивлять: Поклонская заплела белые дреды

Наталья Поклонская – одна из ярких политических звезд в России. И, даже исчезнув из большой политики, она продолжает подкидывать инфоповоды и при этом интересовать, удивлять, восхищать, раздражать массу людей.

Только несколько дней назад бурно обсуждали, как советник Генерального прокурора, бывшая депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала в своём Telegram-канале фотографию в платье с традиционной вышивкой и процитировала Александра Пушкина в день его рождения. Публикация вызвала дискуссии в соцсетях.

И вот сегодня появился новый пост, где Поклонская в новом образе с дредами поздравляет с Днем Рождения музыканта Элизбара Шухари.

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Ольга Сурикова

Фото: Поклонская/Telegram