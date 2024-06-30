Трём категориям жителей Севастополя увеличат пенсии с 1 июля

С понедельника, 1 июля, ряд категорий пенсионеров ждёт приятный сюрприз — увеличение пенсионных выплат. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Первая категория, рассказал юрист агентству «Прайм», — это работавшие пенсионеры, которые уволились в июне этого года.

Повышение пенсии с учётом всех индексаций в этом случае произойдёт уже в следующий после увольнения месяц.

Вторая категория — это люди, которые в июне отпраздновали 80-летний юбилей.

Фиксированная выплата для них вырастет в два раза и составит 16 тысяч 269 рублей.

Третья категория — это инвалиды. У них также увеличат в два раза фиксированную надбавку при условии, что они оформили инвалидность первой группы в июне.

Обращаем внимание севастопольцев трёх указанных категорий: заявлений в Социальный фонд подавать не нужно, все перерасчёты производятся автоматически.

Напомним, фракция ЛДПР в Госдуме предложила инициативу: дать молодёжи право помочь родителям уйти на заслуженный отдых, направляя им пенсионные баллы — не более двух за год. Большее количество баллов ведёт к большей пенсии, следовательно, жизнь пожилых людей улучшится.

Дарья Тимофеева

Фото: pixabay.com

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города