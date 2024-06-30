Развожаев предупредил севастопольцев о новой атаке ЦИПсО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города об очередной атаке украинского ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций). На этот раз его «работники» будоражат севастопольцев под видом местных общественников.

В своём Telegram-канале Развожаев отметил, что каждый удар ВСУ непременно сопровождается атакой украинских и либеральных медиаресурсов.

Так произошло и 29 июня, сразу же после ракетного налёта, сообщил губернатор. К севастопольцам обращались под видом представителей общественной организации «Севастопольский центр развития гражданского общества».

«Людей просят записать видеообращение, в котором они должны просить «установку дополнительных сирен для оповещения о воздушной тревоге и систем ПВО в Севастополе». За такое видео предлагают денежное вознаграждение», — рассказал Развожаев.

Однако, пояснил он, такая организация хоть и существовала, но сейчас находится в стадии ликвидации.

Речь шла о том, что в городе якобы не сработала система оповещения населения.

«Это ложь», — заявил губернатор, добавив, что цель таких сообщений — дестабилизировать обстановку в Севастополе.

Он призвал не вступать в переписку с незнакомыми людьми — это опасно: можно раскрыть им свои персональные данные и передать информацию, которая чувствительна для безопасности.

«Когда вы пересылаете такие непроверенные сообщения дальше по знакомым, вы помогаете врагу: вам-то знакомые верят!» — подчеркнул Развожаев.

Он пояснил, что в городе действительно есть ряд улиц, на которых не слышно сирену. Эта проблема известна, дополнительное оборудование уже закуплено, достройка системы оповещения начнётся в ближайшее время. Кроме того, будут усилены системами пляжи, парки и скверы.

Напомним, на экстренном пленарном заседании заксобрания 27 июня принято решение доработать систему оповещения в Севастополе с учётом баллистики, чтобы люди получили возможность быстрее укрыться в случае опасности.

Утром в субботу, 29 июня, в результате ракетной атаки пострадали четверо севастопольцев — они получили лёгкие осколочные ранения, трое из них госпитализированы.

Повреждения получили три частных дома, в нескольких квартирах трёх многоэтажек вылетели стёкла. Повреждены также семь автомобилей, мотоцикл и две воздушные ЛЭП в Балаклаве.

Дарья Тимофеева

Фото: Telegram-канал РаZVожаев

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