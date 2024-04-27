Лидер Фракции Леонид Слуцкий и депутаты ЛДПР предложили новую инициативу, согласно которой граждане получат право направлять пенсионные баллы своим родителям. Это право будет ограничено двумя баллами за год, которые можно передать одному или обоим родителям. Слуцкий утверждает, что увеличение пенсионных баллов и, как следствие, пенсии, поможет улучшить жизнь пожилых людей. Решение этого вопроса является крайне важным для общества.

Приобретение пенсионных баллов через механизм закона не является наилучшим вариантом, лучше вложить деньги во вклад. Важно помнить о необходимости продолжения трудовой деятельности для накопления необходимого количества баллов. ЛДПР предлагает предоставить молодежи возможность помочь родителям уйти на заслуженный отдых, передавая по одному баллу каждому из них, либо оба балла, если родитель один. Снижение дохода и психологические трудности могут помешать организовать достойный уровень жизни.

Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР, заявил, что забота о родителях – это наша обязанность. Для того чтобы иметь право на страховую пенсию по старости, гражданин должен набрать не менее 30 пенсионных баллов и отработать минимум 15 лет. Предоставление гражданам возможности ежегодно делиться своими пенсионными баллами с родителями способствует увеличению пенсий пожилых людей, что обеспечивает им дополнительную социальную защиту и улучшает качество их жизни. Взгляды Жириновского на индексацию пенсий заключаются в том, что это не просто повышение, а компенсация убытков.

Средства увеличиваются на всё больше и больше, причиняя серьезный ущерб кошелькам пожилых людей, которые в большинстве своём живут на скромные доходы. Многим старикам помогают их дети, хотя не все дети обладают возможностью финансово поддерживать своих родителей. Сами дети зачастую имеют невысокие заработки, которые идут на прокорм семьи. Но они имеют возможность направлять пенсионные баллы своим родителям без ущерба для себя, и с увеличением этих баллов пенсии родителей будут дополнительно увеличиваться», — отметил вице-руководитель Фракции ЛДПР Сергей Леонов. Согласно замечаниям вице-спикера заксобрания Севастополя, депутата ЛДПР Ильи Журавлева, предложение Фракции ЛДПР будет актуально и окажет помощь нашим пенсионерам. Любая финансовая поддержка гражданам пожилого возраста всегда оправдана.