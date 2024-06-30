Севастопольцам дольше всех россиян придётся копить на «двушку»

В Севастополе семьям для покупки двухкомнатной квартиры на вторичном рынке необходимо копить 12,4 года. Такие данные следуют из исследования РИА Новости.

Годом ранее, в мае 2023-го, на это требовалось 15,3 года.

Исследование было подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Росстата, Центробанка и онлайн-сервиса «Домклик».

Рассчитывался минимум количества лет, за которые семья из двух родителей и одного ребёнка со средней зарплатой по региону сможет накопить на «двушку» в 60 квадратных метров во «вторичке».

Первое место в России занял Ненецкий автономный округ — здесь потребуется 2,6 года для накопления на квартиру за 6,8 миллиона рублей.

В первую тройку также вошли Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ — по 2,8 года за жильё по ценам 8 и 8,8 миллиона рублей соответственно.

Севастополь оказался на самой нижней позиции. Для накопления жителям города-героя необходимо 12,4 года. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры составляет 10,4 миллиона рублей.

Соседствует с ним в рейтинге Крым — 11,7 года за «двушку» в 9,4 миллиона. Третьим снизу идёт Дагестан — в регионе необходимо 10,6 года за жильё за 6,7 миллиона рублей.

Отметим, что Москва находится на 15-м месте. Жителям столицы нужно 4,1 года для накопления на «двушку» средней ценой 18,2 миллиона рублей.

Дарья Тимофеева

Фото: pixabay.com

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