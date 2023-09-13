Сотрудники морского завода в Севастополе не пострадали из-за ночного ракетного удара

Сотрудники Севастопольского морского завода им. Серго Орджоникидзе не погибли и не пострадали в результате ракетной атаки со стороны Украины ночью 13 сентября. Об этом ForPost сообщил собственный источник в руководстве Севморзавода.

«Все пострадавшие, о которых сообщалось ранее, не являются сотрудниками Севморзавода», – уточнили в издании.

Напомним, сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. Городские власти сообщали о 24 пострадавших.

Ольга Сурикова