В Крыму зарезали четырехлетнего мальчика

Обнаружен в одной из квартир

В Крыму расследуется убийство 4-летнего мальчика в Ленинском районе. Тело было обнаружено 3 июня, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

«В одной из квартир в многоквартирном доме в городе Щелкино Ленинского района обнаружен труп 4-летнего мальчика с колото-резанными ранами», —говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время надзорным ведомством организована проверка исполнения уполномоченными органами законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

По результатам проведенной проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, в конце января 2022 в Судаке мать выбросила из окна свою восьмилетнюю дочь. Девочка скончалась до приезда скорой.

Ольга Сурикова