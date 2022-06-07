Развожаев попросил в Совфеде 16 миллиардов на модернизацию сетей ЖКХ

Сегодня, 7 июня, на заседания комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об износе 70% сетей теплоснабжения.

По словам градоначальника, на модернизацию теплосети понадобятся большой объем средств.

«По нашим оценкам, модернизация 21 котельной обойдется в 764 млн рублей. Строительство 11 дополнительных котельных – еще 1 млрд 840 млн. Плюс необходимо будет модернизировать и построить дополнительно 32,7 км тепловых сетей на сумму 3 млрд 380 млн рублей. Это достаточно серьезные цифры, но без этих инвестиций эффективную систему теплоснабжения Севастополя нельзя получить», – подчеркнул Развожаев.

Еще большее количество денег понадобиться на восстановление системы водообеспечения. Наиболее важная и дорогостоящая задача в этом секторе -модернизация главного для Севастополя гидроузел № 3. Эту задачу необходимо решить в связи растущими нагрузками, которые по мере роста численности населения и развития промышленности города ложатся тяжким бременем на инфраструктуру. Также требуется строительство дополнительных водоводов, которые будут обеспечивать водой южную часть Севастополя, а также Инкерман и Балаклаву.

«Сегодня мощности позволяют подавать 120 тыс. кубических метров воды в город, но работают уже сверх предела – до 130 тыс. пропускают. С учетом роста города, ввода новых объектов социальных, со строительством жилищного фонда […] потребность существенно растет. Нам необходимо модернизировать тот ключевой гидроузел, чтобы он мог подавать до 160 куб. метров, плюс проектных 40 тыс.», – сказал он.

Предварительная стоимость работ превышает 10 млрд рублей.

Аргументируя необходимость помощи федерального центра, Михаил Развожаев подчеркнул: только при развитии инфраструктуры возможно выполнить поручение Владимира Путина о привлечении в Севастополь 200 миллиардов частных инвестиций до 2025 года.

По мнению первого заместителя председателя комитета Владимира Городецкого, не всё из перечисленного можно обеспечить напрямую из федерального бюджета, однако есть и иные программы, предусматривающие поддержку строительства инженерной инфраструктуры.

В результате комитет СФ предложил рекомендовать Правительству РФ рассмотреть вопрос о выделении городу бюджетных ассигнований на софинансирование ряда мероприятий, в том числе на реконструкцию гидроузла № 3, ряда котельных, на разработку проектно-сметной документации и последующее строительство автоматизированных блочно-модульных газовых котельных.

Напомним, 20 мая на заседании правительства Севастополя было утверждено распределение средств, поступающих из федерального бюджета, на реализацию госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

Всего в этом году будет потрачено 20, 9 млрд руб.

Дмитрий Островский