Афиша Севастополя: чем заняться на выходных

«Севкор» рассказывает, какие мероприятия запланированы в городе на этих выходных.

26 октября

Выставка графики и живописи Форсаж. Фатима Воронина.

Мероприятие состоится по адресу Кулакова, 84

В 12:00 Центр гуманитарно-технической информации приглашает на мастер-класс по изготовлению изысканных предметов из бумажной лозы.

Под чутким руководством мастера вы сможете создать «конфетницу», которая станет великолепным украшением вашего дома или отличным подарком для близких.

На мастер-классе вы познакомитесь с основными техниками работы с бумажной лозой, научитесь делать узлы, а также сможете проявить свою фантазию и создать уникальный предмет.

Мастер-класс будет проходить в уютном и творческом пространстве Центра гуманитарно-технической информации.

Все необходимые материалы и инструменты будут предоставлены на месте.

Предварительная запись в сообщениях сообщества или по номеру телефона +7(8692)57-21-91

Адрес Маршала Бирюзова,9.

Экскурсия «Читаем город. Люнет, бастион, коммунары…»

Городская библиотека Толстого приглашает познакомиться с героическими страницами истории Севастополя на мемориальном кладбище Коммунаров.

Автор-экскурсовод расскажет о боях на 5-м бастионе во время Крымской войны, событиях первой русской революции – восстании на крейсере «Очаков» и его руководителе П. П. Шмидте, коммунарах Гражданской войны и подпольщиках Великой Отечественной.

Вниманию участников будут представлены памятники (и безымянные, и шедевры монументального искусства), только проверенные факты из жизни героев Советского Союза: Николая Острякова – самого молодого генерала в СССР, Нины Ониловой – севастопольской пулеметчицы, Марии Байды, которая полгорода переженила.

Летопись Севастополя в камне – это рассказ о людях и событиях, связанных с ними.

С 10.00 до 12.00.

Концерт в центре «Корабел» с 14.00 до 15.30

Концертная программа будет состоять из двух частей. В первой части прозвучат истинно осенние мотивы. Во второй – «вечные и добрые» хиты, которые подарил миру «доктор-шлягер» советской и российской эстрады Вячеслав Добрынин.

Песни, пропитанные теплом, ностальгией и глубокими чувствами, в миг перенесут всех присутствующих гостей мероприятия в самые лучшие моменты их жизни и создадут атмосферу, полную светлых воспоминаний.

Каждый номер станет удивительным путешествием в прекрасный и удивительный мир музыки и танца.

27 октября

Праздник в честь окончания Фестиваля «Театр горожан»

В 20:00 всех желающих приглашают на теплую вечеринку от Театра Горожан.

Зрителей ждет волшебная атмосфера и дружественное награждение, отрывки из лучших спектаклей, посвящение новобранцев в актеры Театра горожан.

Песни хором и танцы до упаду

Адрес:

БЦ «Царская Пристань»

ул. Портовая 17, 3 этаж (конференц-зал).

Мастер-класс по эпоксидной смоле.

Всех желающих приглашают на мастер-класс по эпоксидной смоле, который состоится в 15:00.

В ходе этого мастер-класса создадим настенные часы из эпоксидной смолы, которые станут украшением вашего интерьера.

Все материалы и инструменты будут предоставлены.

Чтобы зарегистрироваться на мастер-класс, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения сообщества или позвоните по указанному номеру +7(8692)57-21-91

Количество мест ограничено.

Занятие платное, материалы включены в стоимость.

Адрес Маршала Бирюзова,9.

Познавательный час «Волшебный мир анимации»

С 11.00 до 12.00

ул. Адмирала Макарова, д. 27

Сотрудники детской библиотеки-филиала № 3 приглашают на познавательный час «Волшебный мир анимации», посвященный Международному дню анимации.

Ребята познакомятся с историей возникновения праздника, узнают об истории анимации и о том, как снимаются мультфильмы.

Познакомятся с такими видами анимации как: песочная, рисованная, кукольная, пластилиновая, тканевая, компьютерная. Также познакомятся с профессиями сценарист, мультипликатор, художник-аниматор, режиссер. В завершение мероприятия ребята примут участие в творческом мастер-классе по созданию тауматропа.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер