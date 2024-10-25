Афиша Севастополя: чем заняться на выходных

«Севкор» рассказывает, какие мероприятия запланированы в городе на этих выходных.
26 октября
Выставка графики и живописи Форсаж. Фатима Воронина.
Мероприятие состоится по адресу Кулакова, 84
В 12:00 Центр гуманитарно-технической информации приглашает на мастер-класс по изготовлению изысканных предметов из бумажной лозы.
Под чутким руководством мастера вы сможете создать «конфетницу», которая станет великолепным украшением вашего дома или отличным подарком для близких.
На мастер-классе вы познакомитесь с основными техниками работы с бумажной лозой, научитесь делать узлы, а также сможете проявить свою фантазию и создать уникальный предмет.
Мастер-класс будет проходить в уютном и творческом пространстве Центра гуманитарно-технической информации.
Все необходимые материалы и инструменты будут предоставлены на месте.
Предварительная запись в сообщениях сообщества или по номеру телефона +7(8692)57-21-91
Адрес Маршала Бирюзова,9.
Экскурсия «Читаем город. Люнет, бастион, коммунары…»
Городская библиотека Толстого приглашает познакомиться с героическими страницами истории Севастополя на мемориальном кладбище Коммунаров.
Автор-экскурсовод расскажет о боях на 5-м бастионе во время Крымской войны, событиях первой русской революции – восстании на крейсере «Очаков» и его руководителе П. П. Шмидте, коммунарах Гражданской войны и подпольщиках Великой Отечественной.
Вниманию участников будут представлены памятники (и безымянные, и шедевры монументального искусства), только проверенные факты из жизни героев Советского Союза: Николая Острякова – самого молодого генерала в СССР, Нины Ониловой – севастопольской пулеметчицы, Марии Байды, которая полгорода переженила.
Летопись Севастополя в камне – это рассказ о людях и событиях, связанных с ними.
С 10.00 до 12.00.
Концерт в центре «Корабел» с 14.00 до 15.30
Концертная программа будет состоять из двух частей. В первой части прозвучат истинно осенние мотивы. Во второй – «вечные и добрые» хиты, которые подарил миру «доктор-шлягер» советской и российской эстрады Вячеслав Добрынин.
Песни, пропитанные теплом, ностальгией и глубокими чувствами, в миг перенесут всех присутствующих гостей мероприятия в самые лучшие моменты их жизни и создадут атмосферу, полную светлых воспоминаний.
Каждый номер станет удивительным путешествием в прекрасный и удивительный мир музыки и танца.
27 октября
Праздник в честь окончания Фестиваля «Театр горожан»
В 20:00 всех желающих приглашают на теплую вечеринку от Театра Горожан.
Зрителей ждет волшебная атмосфера и дружественное награждение, отрывки из лучших спектаклей, посвящение новобранцев в актеры Театра горожан.
Песни хором и танцы до упаду
Адрес:
БЦ «Царская Пристань»
ул. Портовая 17, 3 этаж (конференц-зал).
Мастер-класс по эпоксидной смоле.
Всех желающих приглашают на мастер-класс по эпоксидной смоле, который состоится в 15:00.
В ходе этого мастер-класса создадим настенные часы из эпоксидной смолы, которые станут украшением вашего интерьера.
Все материалы и инструменты будут предоставлены.
Чтобы зарегистрироваться на мастер-класс, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения сообщества или позвоните по указанному номеру +7(8692)57-21-91
Количество мест ограничено.
Занятие платное, материалы включены в стоимость.
Адрес Маршала Бирюзова,9.
Познавательный час «Волшебный мир анимации»
С 11.00 до 12.00
ул. Адмирала Макарова, д. 27
Сотрудники детской библиотеки-филиала № 3 приглашают на познавательный час «Волшебный мир анимации», посвященный Международному дню анимации.
Ребята познакомятся с историей возникновения праздника, узнают об истории анимации и о том, как снимаются мультфильмы.
Познакомятся с такими видами анимации как: песочная, рисованная, кукольная, пластилиновая, тканевая, компьютерная. Также познакомятся с профессиями сценарист, мультипликатор, художник-аниматор, режиссер. В завершение мероприятия ребята примут участие в творческом мастер-классе по созданию тауматропа.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер