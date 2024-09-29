В Госдуме хотят лишать водительских прав за скрытые госномера

Комитет Государственной Думы одобрил ко II чтению законопроект о лишении водительских прав за использование устройств, скрывающих или видоизменяющих регистрационные номера автомобилей.

Сейчас за такое нарушение грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Новый законопроект предполагает более жесткое наказание — лишение права управления транспортными средствами от одного года до полутора лет, а также конфискацию используемого устройства.

Кроме того, повторное управление транспортным средством без знаков также будет караться лишением прав на срок до полутора лет.