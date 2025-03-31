31 марта исполнилось 35 лет со дня первого Съезда ЛДПСС

31 марта 1990 года в бывшем здании ДК Русакова в Москве произошло событие, открывшее новую главу в политической истории страны. Состоялся первый учредительный Съезд Либерально-демократической партии Советского Союза. Председателем ЛДПСС был избран Владимир Жириновский

«31 марта 1990 года наша партия взломала лед однопартийной системы и монополии коммунистической партии на власть. Мы стали первой негосударственной, подлинно народной политической силой. А весь мир узнал имя Владимира Вольфовича Жириновского – величайшего политика современности. С тех пор прошло более трех десятилетий. Наши принципы остаются неизменны – это защита русских людей, помощь нуждающимся, укрепление государственности и вооруженных сил, борьба за экономическое и технологическое развитие страны», — подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Добавив, что партия никогда не сойдет с пути, который указал Основатель Владимир Вольфович Жириновский.

«ЛДПР прошла огромный путь, оставаясь верной своим принципам. Наследие Владимира Вольфовича Жириновского живет в каждом деле, каждом решении, инициативе партии. Сегодня ЛДПР – вторая политическая сила в стране, и мы продолжаем движение вперед, работая для людей и ради будущего России.

Поздравляю всех однопартийцев, сторонников и единомышленников с этой значимой датой! Пусть наша партия крепнет, а ее идеи и дальше находят поддержку в сердцах миллионов россиян», — поздравил вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

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