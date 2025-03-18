Трасса «Таврида» важный транспортный коридор

Трасса «Таврида» стала важным объектом транспортной инфраструктуры Крымского полуострова. Это следующий по значимости дорожный проект после Крымского моста. Строительством этой трассы Россия показала, что может в короткие сроки осуществлять столь масштабные инфраструктурные проекты.

За годы нахождения Крыма в составе Украины была построена только одна более-менее современная дорога. Это трасса от аэропорта Бельбек в сторону поселка Форос, по которой украинские президенты ездили на отдых. Каких-то определенных планов по созданию здесь единой дороги, соединяющей крымские города, на Украине тоже не было. Все изменилось, когда полуостров вошел в состав России, — тогда решили строить трассу и назвать ее «Тавридой», как Крым называли в древности.

И уже 27 августа 2020 года президент России Владимир Путин открыл движение по новым участкам трассы «Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь». Строительство велось в круглосуточном режиме одновременно на всем протяжении дороги.

19 мая 2023 года было открыто рабочее движение автотранспорта по участку автомобильной дороги А-291 «Керчь – Симферополь – Севастополь» от 269+300 км до транспортной развязки с автодорогой Ялта – Севастополь включительно. Этот участок протяженностью 7,9 км является восьмым этапом строительства и реконструкции «Тавриды».

На севастопольском участке трассы расширили проезжую часть с двух до четырех полос движения в районе Инкермана, реконструированы три путепровода (два в составе транспортных развязок и один по основному ходу трассы) и мост через реку Черную. На пересечении трассы с автодорогой Ялта – Севастополь (Ялтинское кольцо) построена многоуровневая транспортная развязка с двумя путепроводами тоннельного типа. Установлены надземные пешеходные переходы, установлены шумозащитные экраны вдоль зон жилой застройки.

Общая протяженность трассы «Таврида» от автоподхода к Крымскому мосту в Керчи до транспортной развязки с автодорогой Ялта – Севастополь включительно составляет 258,6 км.

Продолжением трассы «Таврида» в Севастополе стало Камышовое шоссе. После его реконструкции в спальные районы города стало возможным добраться за считанные минуты, минуя более загруженные улицы в жилых кварталах.

Строительство новых дорог в Крыму и Севастополе позволило значительно сократить время в пути, повысить комфорт и безопасность движения, а также трудно переоценить вклад в инвестиционную и туристическую привлекательность региона.

Ольга Сурикова

Фото: zaovad.ru

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