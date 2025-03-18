Вице-спикер Заксобрания поздравил севастопольцев с 11 годовщиной воссоединения города-героя с Россией

«Сегодня наша страна отмечает особенный, судьбоносный день — годовщину Русской весны. День, когда Севастополь и Крым вернулись в родную семью, к своей истории, своей культуре, к России!», — отметил в своем поздравление вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлев.
Он подчеркнул, что севастопольцы помнят те дни — полные надежды, волнения и невероятного единения. Когда весь народ сплотился ради общего будущего, ради своей земли, ради исторической справедливости.
«Миллионы сердец бились в унисон с одной мыслью: «Мы – Россия!». И этот выбор стал нашей общей победой, победой правды, чести и справедливости.
Севастополь — это город-герой, символ мужества, преданности Отечеству, верности традициям. С древних времен и по сей день он стоит непоколебимой крепостью на берегу Черного моря, гордо неся знамя русской славы. Здесь каждый камень пропитан историей, каждое поколение хранит дух доблести и любви к Родине.
Годы идут, но те чувства, что мы испытали в Крымскую весну, не тускнеют. Мы помним радость, счастье и гордость, когда вместе сделали свой выбор. Этот день навсегда останется в нашей памяти как символ возрождения, единства и мощи народной воли!» — подчеркнул Журавлев.
Парламентарий пожелал всем долгожданного мира, счастья, благополучия.
«Пусть наш родной Севастополь процветает, пусть крепнет Россия, а память о весне 2014 года навсегда согревает наши сердца!
С праздником, дорогие друзья!», — заключил он.
Фото: Юлия Блоцкая