До 5 декабря в школах и садах Севастополя завершится оклейка окон

На сегодняшний день окна оклеены уже в 150 учреждениях образования – это 188 зданий. На завершающем этапе оклейки находятся окна еще в трех зданиях – это школа и детский сад образовательного центра «Экотех +», а также лагерь «Ласпи».

Всего будут оклеены окна в 153 образовательных учреждениях.

Для оклейки окон применяется специальная полиуретановая пленка толщиной 200 микрон, класс защищенности 4К. Такая прочность обеспечивают защиту от взрывной волны и может выдерживать серьезные механические нагрузки. Пленка не делает окно неуязвимым, но она помогает избежать разброса осколков, которые являются причиной травм, например, от взрывной волны.

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Анна Левина