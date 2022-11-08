Только 17, 7 % семей Севастополя могут позволить себе аренду квартиры

Севастополь на 83 месте среди регионов России по уровню доступности аренды жилья, сообщает РИА-Рейтинг.

В нашем городе только 17, 7 % семей с двумя детьми могут позволить себе снять двухкомнатную квартиру после всех первоочередных трат.

По расчетам аналитиков, минимальный размер семейного дохода для этого должен составлять 97 тыс. руб.

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, состоящих из двух работающих и двух детей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры. Для расчета рейтинга предполагалось, что не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей, семья тратит на аренду жилья, 30% – на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съёмную квартиру и повседневные расходы, рассчитывалась на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки взяты за январь — сентябрь 2022 года индивидуально для каждого субъекта РФ.

Лидеры

Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, возможность арендовать жилье в России снизилась. Так, если согласно данным исследования 2021 года порядка 45% семей, состоящих из двух работающих взрослых и двоих детей, в среднем была доступна аренда, то в текущем исследовании это значение составляет без малого 40%. Также стоит отметить, что доступность аренды жилья в 2022 году оказалась ниже чем в допандемийном 2019 году.

Лидером текущего рейтинга по доступности аренды является Ямало-Ненецкий автономный округ c долей семей в 69,6%. На втором и третьем местах расположились Чукотский автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с долей в 59,1% и 56,7%, соответственно. Также в число регионов-лидеров с долей семей, превышающей 50%, входят: Санкт-Петербург (55%), Магаданская область (54,8%) и Кемеровская область (54,1%).

Регионы с низкой доступностью

Как показали результаты исследования РИА Новости, замыкают рейтинг преимущественно южные регионы. Наименьшей доступностью аренды жилья характеризуется Кабардино-Балкарская Республика с долей семей в 15,4%. Также низкую доступность аренды жилья показали Чеченская Республика (17%), Севастополь (17,7%), Республика Ингушетия (19,3%), Калининградская область (19,5%) и Республика Дагестан (20,1%). Таким образом, среди регионов с невысокой доступностью арендного жилья преобладают национальные республики. В свою очередь в Севастополе низкое значение является следствием дефицита арендного жилья из-за высокого спроса со стороны туристического сектора, а также со стороны военнослужащих и их семей, которые составляют значительную долю населения города.

В целом же, согласно результатам рейтинга, насчитывается 10 регионов, где менее 25% семей с детьми могут арендовать жилье и при этому осуществлять необходимые повседневные траты. Для сравнения, в 2021 и 2019 годах уровень доступности аренды ниже 25% наблюдалась в 6 и 8 регионах, соответственно.

Напомним, Севастополь занял 62 позицию в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2021 года.