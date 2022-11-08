В Севастополе мужчина стрелял по уткам в черте города

В Казачьей бухте мужчина стрелял из ружья по уткам. Свидетелями охоты стали жители района, сообщает «Первый Севастопольский».

«Нашёлся товарищ, который решил, что ему её просто хочется съесть. Взял и пристрелил с берега. Эти утки доверяли людям, здесь плавали. Как так можно поступать, скажите?», — рассказала журналистам женщина, ставшая свидетельницей стрельбы.

Охотник пояснил свой поступок тем, что утки принадлежат его приятелю. Он стрелял из пневматической винтовки с его разрешения, а из убитой птицы он сделал жаркое.

Свидетельница происшествия написала заявление в полицию.

Напомним, в апреле 2021 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что все охотхозяйственные соглашения признаны недействительными, все лесные угодья возвращены в собственность Севастополя и считаются городскими лесами. Охота на их территории запрещена.