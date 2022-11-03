Развожаев попросил Путина сделать Севастополь центром дроностроительства

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил обеспечить Севморзавод заказами по производству беспилотных аппаратов.



Развожаев рассказал, что предприятие недавно вошло в состав Объединенной судостроительной корпорации, и заканчивает производство двух плавучих кранов, после чего больше заказами не обеспечено.

«Пока по перспективам дополнительной загрузки завода есть определенные сложности. То есть перспективы мы не видим», — отметил глава города.

По мнению Разожаева, спасти завод может участие в гособоронзаказе в качестве производителя подводных и надводных беспилотных аппаратов.

«В принципе, с учетом производственной базы Севморзавода и интеллектуальной базы университета (ред. – СевГУ) и НОДСа можно было бы сделать в Севастополе центр развития именно беспилотных надводных и подводных аппаратов», — рассказал президенту Развожаев.

Владимир Путин согласился с доводами главы города о необходимости загрузки предприятия заказами и отметил, что соответствующее поручение будет дано правительству РФ и ОСК.

Напомним, в середине прошлого года руководитель департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов сообщал, что для выхода Севморзавода из масштабного кризиса нужно 10 млрд рублей, для полной модернизации -80 млрд рублей.