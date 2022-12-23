Крымчанин на грузовике сбил насмерть 86-летнюю женщину в Севастополе

В Севастополе вынесен приговор виновнику ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина. Перед судом предстал житель Крыма 1999 года рождения.

Установлено, что мужчина в дневное время в апреле двигался задом на грузовом автомобиле ГАЗ-3302 по проезжей части дворовой территории возле одного из подъездов дома № 78 по ул. Горпищенко. «Не убедившись в безопасности маневра, он произвел наезд на пешехода – 86-летнюю женщину. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений женщина скончалась в больнице», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Виновнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Ольга Сурикова