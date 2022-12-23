В Севастополе на стадии открытия находится ФОК на улице Шевченко

На улице Шевченко на стадии ввода в эксплуатацию находится физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом.

«После его открытия, здесь планируется организовать работу секций по футболу, волейболу, теннису, боксу и самбо (проект «Самбо в школу»).

Будет организован доступ жителям для занятий общей физподготовкой, под руководством 2 инструкторов по спорту», — рассказал в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Он также отметил, что в этом году начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для борьбы на Гавена, в сентябре ввели в эксплуатацию стадион «Горняк» в Балаклаве, завершили монтаж ФОК открытого типа («умной» спортивной площадки) на базе гимназии № 10 по проспекту Победы, 30.

Ольга Сурикова

Фото иллюстративное