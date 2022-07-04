Территория Луганской Народной Республики под контролем России

Шойгу доложил Путину

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об установлении контроля над всей территорией Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«3 июля 2022 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Лисичанск стал последним городом Луганской области, за который вели бои вооруженные силы России и ЛНР.

Напомним, накануне был обстрелян город Белгород . Пострадали не менее 39 жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять полностью. По предварительным данным, погибли три человека, четверо, включая одного ребенка, пострадали.

Ольга Сурикова