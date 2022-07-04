Спецоперация в Украине

Территория Луганской Народной Республики под контролем России

04-07-2022
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Шойгу доложил Путину

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об установлении контроля над всей территорией Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«3 июля 2022 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Лисичанск стал последним городом Луганской области, за который вели бои вооруженные силы России и ЛНР.

Напомним, накануне был обстрелян город Белгород . Пострадали не менее 39 жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять полностью. По предварительным данным, погибли три человека, четверо, включая одного ребенка, пострадали. 

Ольга Сурикова

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