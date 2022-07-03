Севастопольцы бьют тревогу: Ротонда на Первой Бастионной может рухнуть вниз

Уже не первый год

Севастопольцы крайне обеспокоены тем, что Ротонда на Первой Бастионной начала съезжать в обрыв. Уже несколько лет жители близ лежащих домов пишут в разные инстанции в попытке сохранить исторический памятник.

Но в последнее время они начали замечать, что на ступенях Ротонды появились большие трещины, а стол в центре наклонился из-за подвижности земли под ним. В запустение пришел и сквер в этой местности. Как говорят местные жители, раньше памятник дополнял фонтан, за территорией ухаживали и регулярно высаживали цветы, обрезали засохшее деревья. Сейчас все в запустении. Еще хуже дела обстоят с оборонительной линией, которая идет от Малахова Кургана сюда, на Первый Бастион. Местами она разрушена вандалами или просто стала местом для сбора молодежи и распития спиртного, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».