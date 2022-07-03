В Белгороде после серии взрывов разрушено 11 многоквартирных домов, погибли три человека

Сегодня в три часа ночи Белгород проснулся от серии взрывов, обстоятельства происшедшего уточняются, предполагается также, что сработала система ПВО.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что на данный момент частично разрушены 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

Не менее 39 жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять полностью.

В результате ночного происшествия в Белгороде погибли 3 человека, 4, включая одного ребенка, пострадали. Об этом сообщает губернатор Гладков в своем ТГ-канале.

Дарья Тимофеева

Фото: Телеграм-канал «Белгород №1»