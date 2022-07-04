Какая погода будет в Севастополе на неделе

Неделя может закончится ливнем

В Севастополе сегодня, 4 июля, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°, днем 28…30°.

Завтра, июля, малооблачно.

Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°, днем 28…30°.

В среду, 6 июля, малооблачно.

Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 20…22°, днем 28…30°.

Аналогичная погода сохранится четверг-пятницу, 7-8 июля. Только Усилится ветер до 9-11 м/с.

А вот с субботы температура начнет понижаться до 25° днем.

В воскресенье, 10 июля, ожидается ливень. Но температура существенно не снизится.

Фото: Анастасия Незлобина