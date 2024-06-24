В Москву эвакуируют 11 детей и 10 взрослых, пострадавших в результате теракта ВСУ на Учкуевке

Из Севастополя в Москву эвакуируют 21 человека из пострадавших на пляже в Учкуевке во время ракетного удара.
«Мы осмотрели всех пациентов, и взрослых, и детей, оценили их степень тяжести, оценили объем оказываемой медицинской помощи, что соответствует полностью всем необходимым нормам и требованиям», — сообщил замдиректора по медицинской части Федерального центра медицины и катастроф Минздрава России Андрей Голодкин.
Два пациента находятся на искусственной вентиляции легких, они также будут эвакуироваться в столицу.
Всем остальным на должном уровне оказывается медицинская помощь во всех трех медицинских организациях города. Врачи оперировали всю ночь.
По просьбе руководства Севастополя, по поручению президента и министра здравоохранения Российской Федерации, сводная группировка федеральных медицинских организаций и медицинских организаций города Москвы, департамента здравоохранения города Москвы, прибыла в город.
Ольга Сурикова