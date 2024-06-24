В Москву эвакуируют 11 детей и 10 взрослых, пострадавших в результате теракта ВСУ на Учкуевке

Из Севастополя в Москву эвакуируют 21 человека из пострадавших на пляже в Учкуевке во время ракетного удара.

«Мы осмотрели всех пациентов, и взрослых, и детей, оценили их степень тяжести, оценили объем оказываемой медицинской помощи, что соответствует полностью всем необходимым нормам и требованиям», — сообщил замдиректора по медицинской части Федерального центра медицины и катастроф Минздрава России Андрей Голодкин.

Два пациента находятся на искусственной вентиляции легких, они также будут эвакуироваться в столицу.

Всем остальным на должном уровне оказывается медицинская помощь во всех трех медицинских организациях города. Врачи оперировали всю ночь.

По просьбе руководства Севастополя, по поручению президента и министра здравоохранения Российской Федерации, сводная группировка федеральных медицинских организаций и медицинских организаций города Москвы, департамента здравоохранения города Москвы, прибыла в город.

Ольга Сурикова

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