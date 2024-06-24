На пляже в Учкуевке работают взрывотехники и Следком

В настоящее время на пляже Учкуевка, где 23 июня был нанесен террористический удар ВСУ по мирным людям, проводятся оперативно-следственные действия, сообщает Антитеррористическая комиссия Севастополя.

На месте происшествия работают взрывотехники, представители СК РФ и других силовых ведомств. После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы.

В этой связи АТК напомнило правила поведения при обнаружении мин, снарядов и бомб, частей боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств.

Ольга Сурикова

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