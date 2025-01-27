Теперь луфарь стал самой дорогой рыбой в Севастополе

«Севкор» сравнил цены на рыбу с декабрем прошлого года и по настоящее время. Ситуация с ценами немного изменилась.

Если ранее барабулька была одной из дорогих рыб на севастопольских рынках, то теперь первенство занял луфарь. Его стоимость составляет 1500- 1100 за килограмм в зависимости от размера. Мелкая барабулька стоит 850 рублей.

В декабре цены на барабульку и луфарь были примерно одинаковые и составляли 950 рублей.

Незначительно, но всё же снизилась стоимость красной икры. Сейчас деликатес оценивается в 1000 рублей за килограмм.

Ранее «Севкор» писал о массовом выбросе на берег хамсы. Местные жители могли видеть целые горы этой рыбы. Однако учёные сообщили, что с выбросом мазута в море это не связано.

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Кристина Ветер