В России расширили возможности использования материнского капитала

Правительство России с 1 марта 2025 года разрешит использовать материнский капитал для строительства индивидуального жилья с помощью эскроу-счетов.

Это поможет родителям погашать ипотеку и снизит риски мошенничества.

С февраля 2025 года ожидается увеличение суммы материнского капитала: свыше 690 тысяч на первенца и более 912 тысяч на второго и последующих детей. Средства можно будет направить на образование, накопительную пенсию матери и помощь детям с инвалидностью. Семьи с низким доходом смогут использовать маткапитал для ежемесячных выплат на второго ребенка до трех лет.

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Кристина Ветер