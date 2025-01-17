Мертвая хамса на набережной Севастополя не связана с выбросом мазута

Специалисты заявляют, что мертвая рыба на берегу в Севастополе не имеет признаков токсического поражения.

Напомним, на днях в в соцсетях появились фото с набережной Андрея Первозванного, на которых видно, что на камнях около уреза воды лежит большое количество мертвой хамсы.

⠀

Ихтиологи провели осмотр хамсы и не обнаружили токсического поражения, кровоизлияния, повреждения жабр, патологии глаз или повреждения кожи. Ее гибель не связана с разливом мазута, сообщили в пресс-службе Института биологии южных морей.

Специалисты рассматривают несколько возможных причин гибели рыбы: шторм, перепады температуры, работа рыболовецких сейнеров в прибрежной акватории или активность дельфинов, которые во время охоты загоняют рыбу на берег.

Выбросы хамсы были и ранее, до катастрофы в Керченском проливе, уточили ученые.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: соцсети