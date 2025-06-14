Сегодня Севастополь празднует день города

Здесь сошлись вместе удивительные контрасты природы и человеческой деятельности. Горы и море, песчаные и галечные пляжи и живописные скалы. Древние стены Херсонеса, редуты времен Крымской войны, 35-я береговая батарея и современные кварталы многоэтажных домов.

Это место, пропитанное славой. Имена Екатерины Великой, Нахимова, Корнилова, Тотлебина, Лазарева и многих других героев золотыми буквами вписаны в историю города-героя.

Севастополь пережил немало испытаний, сохранив верность Отечеству и оставаясь символом героизма и мужества.

Мы гордимся нашим городом, его историей и людьми. С праздником, любимый город!

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