Технопарк «Кванториум» 18 декабря приглашает на лекцию о темной материи

В среду, 18 декабря, в детском технопарке «Кванториум» пройдет лекция на тему черных дыр и темной энергии. Начало в 18:00, приглашаются все желающие.

Один из лучших лекторов России, педагог космоквантума Сергей Назаров предлагает подробно разобрать этот феномен. Он назвал лекцию «Тёмные делишки Вселенной: тёмная материя и тёмная энергия».

Совсем недавно астрофизики объявили об еще одном подтверждении существования темной энергии — ускоренном расширении нашей Вселенной, которое говорит о существовании некой темной энергии. Что же это такое?

Энергия темных сил? Может быть энергия темноты? Действительно, мнения об этой гипотетической субстанции, пронизывающей Вселенную в самых разных масштабах, расходятся настолько, что кто-то путает темную энергию и темную материю, а кто-то даже считает её заключенной внутри черных дыр.

Сергей Назаров поможет разобраться в понятиях, расскажет о последних научных гипотезах о строении Вселенной.