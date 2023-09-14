Театр Луначарского возглавила замдиректора

В Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского назначена и.о. директора Инна Конохова. Об этом уже появилась соответствующая запись на сайте театра.

Ранее Инна Конохова занимала пост замдиректора театра и отвечала за кадровые и юридические вопросы.

Напомним, между прежним директором Ириной Константиновой и режиссером театра Григорием Лифановым разразился конфликт. Информация о конфликте и увольнении режиссера появилась в севастопольских соцсетях. После этого Константинова перешла на должность замдиректора в Севастопольскую детскую школу искусств.

Ольга Сурикова