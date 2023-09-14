Севастопольский депутат призвал общественность проверить на «иноагенство» курсы «Альянс Франсез»

Депутат законодательного собрания Севастополя Антон Пархоменко в эфире Youtube-канала ForPost призвал общественность и журналистов «постучаться в дверь» к французскому культурному центру «Альянс Франсез» и выяснить их отношение к атаке ракетами на Севморзавод.

«Было бы интересно, чтобы общественность или журналисты пришли и постучались в эту дверь на Большой Морской и спросили у руководства «Альянс Франсез», что они думают о том, что завтра эта ракета прилетит в их дом», — сказал Пархоменко.

По мнению депутата, ракетная атака на Севастополь была осуществлена именно французскими ракетами, а курсы французского языка Альянс Франсез» продвигают идеи враждебной страны в Севастополе.

Напомним, ночью 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. Городские власти сообщали о 24 пострадавших.