Театр им. Луначарского покидает директор Ирина Константинова

Ирина Константинова покидает пост директора театра имени А. В. Луначарского. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры.

Как сообщили в ведомстве, Константинова приняла предложение департамента культуры о переходе на должность заместителя директора школы искусств.

Напомним, ранее сообщалось, что между Константиновой и режиссером театра Григорием Лифановым разразился конфликт. Информация о конфликте и увольнении режиссера появилась в севастопольских соцсетях. Одна из севастопольских блогеров сообщила, что конфликт имел затяжную форму, но долгое время купировался всеми сторонами конфликта.

По информации блогерки, после завершения 112-го театрального сезона Лифанов принял решение покинуть театр, а за ним последовала часть труппы.