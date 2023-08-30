В театре Луначарского не подтвердили увольнение режиссера Лифанова

Директор театра им. А.В. Луначарского Ирина Константинова не подтвердила увольнение режиссера Григория Лифанова и актеров из-за конфликта с ней.

Константинова сообщила редактору нашего издания, что в ее адрес не поступало заявлений на увольнение от Лифанова и о таком намерении режиссер директору не сообщал. Также информацию об увольнении Константинова назвала домыслами.

Информация о конфликте и увольнении режиссера появилась в севастопольских соцсетях. Одна из севастопольских блогеров сообщила, что конфликт имел затяжную форму, но долгое время купировался всеми сторонами конфликта.

По информации блогерки, после завершения 112-го театрального сезона Лифанов принял решение покинуть театр, а за ним последовала часть труппы.

Напомним, Севастопольский театр имени Луначарского закроют на ремонт в 2024 году.