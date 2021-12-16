Севастополь получил около 30 млн грантов в области культуры

Ранее содержались только за счет бюджета

В Севастополе при каждом учреждении культуры были созданы проектные офисы, благодаря котором удалось привлечь внебюджетное финансирование. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил журналистам вице-губернатор Игорь Михеев.

«Если ранее наши бюджетные учреждения находились исключительно на бюджетном финансировании, то в этом году мы получили значительно средств в рамках грантовой поддержки. Работа учреждений была перестроена, они подают заявки на участие в различных программах», —отметил замгубернатора.

Он уточнил, культурные проекты Севастополя выиграли грантов на 30 млн рублей. «Зто только начало», —подчеркнул он.

Отдельно Михеев остановился на проекте «Пушкинская карта». Он напомнил, что проект был запущен этом году, и в рамках его на счет каждого молодого человека в возрасте от 14 до 33 лет поступили средства в размере трех тысяч рублей. Их можно было потратить на различные культурные программы.

По информации чиновника, уже продано около 7 тыс билетов по «пушкинской карте». Все деньги будут направлены на развитие учреждений культуры города.

Ольга Сурикова

Фото: Анастасия Ильина