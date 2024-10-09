Татьяна Щербакова в правительстве Севастополя будет отвечать за «огромный объем работы»

Представленная накануне в правительстве Севастополя советник губернатора по социальной политике Татьяна Щербакова будет отвечать за «огромный объем работы». Об этом она сама написала на своей странице в социальной сети Вконтакте.

В частности, она будет курировать строительство и дальнейшую работу психоневрологического интерната, проблему регулирования бездомных и домашних животных, а также функционирование городских общежитий.

«Огромный объем работы, который, уверена, изменит к лучшему не только жизнь бездомных и хозяйских животных и их владельцев, но и людей, у которых животных нет (так как необходимо находить разумный баланс и адекватные законные решения проблем в этой сфере)», — написала Щербакова.

Ранее она занимала пост председателя постоянного комитета по здравоохранению и социальной политике, будучи депутатом заксобрания Севастополя.

Отметим, что ряд городских телеграм-каналов, ссылаясь на свои инсайды, пророчили Щербаковой место перешедшего на работу в заксобрание вице-губернатора Севастополя Александр Кулагина.

Кулагин в правительстве курировал весь блок здравоохранения и социальной политики. Временно эти направления курирует действующий вице-губернатор Игорь Михеев, отвечающий за образование, спорт и культуру в городе. Таким образом, вопрос нового куратора сферы здравоохранения и социальной политики остается открытым.

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Анна Левина