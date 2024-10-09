Экс-председатель кооператива осужден за то, что заключал договоры сам с собой

Криминал
09-10-2024
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В Севастополе бывший председатель сельскохозяйственного кооператива признан виновным в хищении государственных субсидий на сумму 30 млн рублей.

В декабре 2018 года мужчина, будучи председателем кооператива «Крымморепродукт», подписал фиктивный договор о покупке цеха для переработки круп у самого себя как индивидуального предпринимателя. На основе этого документа он получил субсидию в 15 млн рублей из государственной программы поддержки сельского хозяйства.

В июле 2019 года, будучи членом кооператива «Севастопольский агрохолдинг», он без ведома председателя кооператива подписал договоры на поставку товара и строительство здания с самим собой как индивидуальным предпринимателем. Используя цифровую подпись председателя, он предоставил подложные документы в Управление федерального казначейства и получил еще 15 млн рублей.

Общий ущерб государству составил 30 млн рублей.

Суд назначил виновному 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии и штраф в 150 тыс. рублей.

Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании 14,7 млн рублей в пользу Департамента сельского хозяйства города.

 

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