Экс-председатель кооператива осужден за то, что заключал договоры сам с собой

В декабре 2018 года мужчина, будучи председателем кооператива «Крымморепродукт», подписал фиктивный договор о покупке цеха для переработки круп у самого себя как индивидуального предпринимателя. На основе этого документа он получил субсидию в 15 млн рублей из государственной программы поддержки сельского хозяйства.
В июле 2019 года, будучи членом кооператива «Севастопольский агрохолдинг», он без ведома председателя кооператива подписал договоры на поставку товара и строительство здания с самим собой как индивидуальным предпринимателем. Используя цифровую подпись председателя, он предоставил подложные документы в Управление федерального казначейства и получил еще 15 млн рублей.
Общий ущерб государству составил 30 млн рублей.
Суд назначил виновному 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии и штраф в 150 тыс. рублей.
Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании 14,7 млн рублей в пользу Департамента сельского хозяйства города.