Сырский попросил Трампа помочь перенести конфликт на территорию России

Украина срочно нуждается в том, чтобы США и Европа передали Киеву больше систем ПВО и ракет, заявил главком Украины Александр Сырский в интервью The Washington Post – и без запрета на нанесение глубоких ударов по российским военным объектам.

По словам Сырского, новые поставки средств противовоздушной обороны, в том числе американских ракет Patriot, перехватчиков беспилотников и легкой авиации для их уничтожения, могут помочь отразить российские атаки. Дополнительные ракеты средней и большой дальности, в том числе американские ATACMS и немецкие системы Taurus, – если они будут предоставлены без ограничений на их использование – позволят Киеву замедлить производство российского оружия, нанося удары по инфраструктуре, на которой производятся ракеты и беспилотники.

«Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс пройдет гораздо легче и… у нас не возникнет тех трудностей, которые были раньше», – заявил Сырский.

При этом он не ответил на вопрос, остались ли сейчас в стране ATACMS.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот статьи The Washington Post