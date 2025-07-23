Россиян предупредил об опасных вирусах в местных водоемах

В жаркое летнее время, когда большое количество людей стремятся отдохнуть у водоемов, возникает угроза крайне опасного заболевания — энтеровирус. Он не уступает обнаруженным в Турции вибрионам, предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко:

«Он может протекать тяжелее, чем холера. Холера обезвоживает организм, но мы научились ее лечить антибиотиками. А энтеровирус — это вирус, который антибиотиками не лечится», — подчеркнул академик, пишет Газета.Ru.

Как минимизировать риск заражения:

✔️ мыть руки,

✔️ пить только чистую воду,

✔️ промывать фрукты и овощи,

✔️ при купании не допускать попадания воды в рот,

✔️ защищать продукты от насекомых.

Отметим, вода в море в Севастополе сейчас уже прогрелась до 26°.

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