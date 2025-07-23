В Севастополе задержан «уличный художник»

В полиции Севастополя сообщили, что 24-летний молодой человек устроился через интернет на должность расклейщика рекламы наркотиков. Он печатал и расклеивал рекламные листовки по продаже запрещенных веществ и поиску новых сотрудников в наркошоп.

Позже работодатель вместо скромных листовок дал поручение перейти на баннерную рекламу в городском формате. Молодой человек изготовил трафарет, купил краску и стал размещать кричащие объявления.

«Уличный художник» был задержан наркоконтролем совместно с коллегами из УФСБ. При обыске у него изъяли весь рекламный набор: трафареты, баллончики и остатки листовок.

В отношении него составлены 10 протоколов об админправонарушении.

В настоящее время оперативники проверяют его причастность к нанесению аналогичной наркорекламы в других районах Севастополя.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео полиции Севастополя